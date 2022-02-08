Жители Кушвы жалуются на отмену популярного автобусного маршрута

В Кушве с 1 февраля 2022 года перестал работать один из самых востребованных автобусных маршрутов № 1. Из-за этого жители вынуждены добираться до работы на такси или пешком через пруд. В соцсетях кушвинцы называют происходящее ЧП городского масштаба, и обвиняют во всём администрацию города.

В мэрии сложившуюся ситуацию объясняют тем, что проводимый муниципалитетом конкурс по выбору перевозчика в четвёртый раз не состоялся из-за отсутствия заявок. По мнению горожан, местный перевозчик фактически является монополистом, чем активно пользуется, требуя у администрации лучших условий договора.