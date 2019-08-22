Жители Курганской области недовольны строительством храма рядом с детским садом

Строительство храма в посёлке Вороновка Курганской области может обернуться скандалом, поскольку местным жителям не нравится, что культовое сооружение возводят в 10 метрах от детского сада. По словам очевидцев, ещё до начала стройки на месте будущего храма начали проводить религиозные обряды. В частности, был случай, когда отпевание покойных проводились на глазах у детей.

Как пишет Znak.com, строительство православного храма Державной Божьей матери не было согласовано ни с жителями посёлка, ни с родителями, чьи дети посещают детский сад «Филиппок».

После случая с отпеванием родители воспитанников детского сада написали письмо в департамент образования администрации Кургана с просьбой решить возникшую проблему. Однако это никак не повлияло на ситуацию, строительство церкви продолжили.

В обращении также сказано, что прихожане храма сломали забор детского сада, чтобы была возможность срезать путь по территории учреждения. По словам автора, это подвергает детей опасности, так как нарушает закон о противодействии экстремистской деятельности. Также родители опасаются, что у детей могут начаться проблемы со сном из-за колокольного звона.

Жители Вороновки считают неудачным место для строительства, поскольку церковь будет не видно с дороги. Ещё они опасаются, что из-за болотистой почвы по завершении стройки вся вода пойдёт в погреба, где хранятся запасы.

Как указала автор письма, вопрос о строительстве храма обсуждался на публичных слушаниях ещё в 2016 году, однако доводы местных жителей против строительства были проигнорированы администрацией города.