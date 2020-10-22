Жители Ивделя пожаловались на состояние городской больницы — в учреждении остались только два фельдшера и терапевт

В Ивделе местные жители написали петицию в региональный и федеральный Минздрав, а также губернатору Свердловской области и президенту, в которой пожаловались на состояние городской поликлиники, пишет 66.ru.

По словам авторов петиции, в поликлинике города с 22 тысячами жителей приём ведут всего два фельдшера и один терапевт. Окулиста, кардиолога, невропатолога, педиатра в больнице нет. А скорая помощь, по словам жителей, просто чаще всего не приезжает на вызов.

Жители рассказывают, что с медициной там всегда были проблемы, но в этом году всё стало ещё хуже — закрыли сразу несколько отделений в местной поликлинике.

«Мы, жители города Ивдель Свердловской области, просим о помощи. Население нашего города — 22 тысячи человек. Смертность превышает рождаемость на 100 человек. В городской больнице отсутствуют практически все врачи. В этом году полностью закрыли детское отделение, реанимацию, терапию, инфекцию», — говорится в тексте петиции.

Автор петиции Татьяна Гейденрейх подчеркнула, что в городе нет даже роддома — беременных увозят рожать в соседний город Краснотурьинск, который находится в 200 км. А больных коронавирусом и других пациентов возят в Карпинск. Скорая помощь, по её словам, приезжает к горожанам редко.

«У знакомых у бабушки инсульт стукнул. Они позвонили, и им сказали: "У нас некому ездить на вызовы. Давайте сами как-то". Очень редко ездят на вызовы. Приходите в больницу — обычно говорят», — сообщила Гейденрейх.

Она подчеркнула, что в поликлинике Ивделя работает одно отделение хирургии, и то только экстренно.

«И они не могут оперировать, потому что нет реанимации. В реанимации у нас остался приезжий врач. У него был недавно второй инсульт. Он плохо говорит, плохо двигается. И тут он ещё коронавирусом заболел, сидит сейчас на карантине», — рассказала автор петиции.

Она также добавила, что в Ивделе работает один гинеколог, однако она не делает УЗИ. По словам Гейденрейх, заведующий поликлиникой объясняет это тем, что у больницы нет денег платить за это медику. Горожанам приходится ездить на прием к врачам в частные клиники в других городах, ближайшая из которых находится в 100 километрах от Ивделя в Североуральске.

«Всё это происходит в современной стране, где в 2020 году усовершенствовали Конституцию, закрепив поправками права каждого гражданина на качественную медицинскую помощь в любом уголке страны. На деле оказывается, что не в любом. Статья Конституции РФ №72 (пункт "ж") о формировании культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью звучит для нас как издевательство. Ведь даже в жизненно необходимых и экстренных ситуациях нам некуда и не к кому обратиться за помощью», — заключают авторы петиции.

В минздраве Свердловской области пообещали, что будут разбираться, когда им поступит петиция.