Жители Горноуральского жалуются на отсутствие холодной воды 10 дней

В посёлке Горноуральский с 14 января наблюдаются перебои с холодным водоснабжением. О серьёзной проблеме с подачей воды нашей редакции сообщил местный житель Сергей.

«У нас на районе уже 10 дней нет холодной воды. У половины посёлка нет, за дорогой который, где пятиэтажки большие. Куда только не обращались, говорят, что замёрзла, и никто ничего не делает. Знакомые, у кого дети маленькие, уже не знают, что делать. Сегодня позвонил в администрацию ГГО, они очень невнятно отреагировали, что кто-то сейчас там будет разогревать. В управляющей компании примерно то же самое ответили. Что за отношение такое?» — возмущается мужчина.

Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников заявил АН «Между строк», что из-за низкой температуры устранение причин аварии было перенесено с субботы на понедельник.