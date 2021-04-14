Жители ГГМ жалуются, что их район погряз в мусоре

Жильцы домов на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле жалуются, что в их микрорайоне не убирают мусор. 50-летний Сергей купил для своей семьи квартиру в этом доме в 2017 году. Сначала район ему показался хорошим: рядом с домом построена детская площадка, а ещё в паре минут ходьбы находятся Муринские пруды. Но сейчас мужчина говорит, что не стал бы покупать здесь квартиру, зная, как работает их управляющая компания «СтройСервис» и администрация Тагилстроевского района.

«В подъезде ни разу не мыли окна. Сухостой на пустырях и клумбах не убирают. Когда ветер поднимается, то мусор разлетается по всему району. Почему нельзя сделать закрытые мусорки? У меня есть авто, так к нему постоянно то туалетная бумага прилипает, то мешки всякие. Просто ужас!» — возмущается тагильчанин.

На фотографиях, которые сделал Сергей, видно, что за остановкой возле его дома тоже никто не следит, а единственная урна давно уже переполнена. Заросли кустарника также оказались обделены вниманием городских властей.

Мужчина написал в Instagram губернатору области Евгению Куйвашеву и мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву с просьбой решить проблему, но никто из них в соцсети не ответил. Также тагильчанин отправлял жалобу на имя губернатора через официальный сайт правительства Свердловской области. Сейчас заявка Сергея находится на рассмотрении. В самой управляющей компании, по словам мужчины, знают о «мусорных» проблемах, но бездействуют.

«Там сидят пенсионеры, которые пьют чай. В 9 утра зайдёшь — они чай пьют, в 11 зайдёшь — они тоже чай пьют. Дворников у нас вообще нет! Ни разу не видел. Мусора на улице куча!» — жалуется Сергей.

В администрацию Тагилстроевского района мужчина пока не обращался.

В «СтройСервисе» журналисту АН «Между строк» ответили, что у них в штате есть дворники, которые регулярно убирают мусор во дворе.

«Просто там район такой ветреный, а мусорки стоят на улице, поэтому бывает, что ветер раздувает отходы. Но дворники это всё каждый день убирают, в подъездах у них тоже убирают», — прокомментировала сотрудница УК.

Также в компании отметили, что сухостой будут подрезать в весенне-летний период.