Жители Гальянки просят благоустроить тропинку к школе №100, но мэрия советует соблюдать ПДД и ходить в обход 

В Нижнем Тагиле жители Гальянки жалуются на опасную тропинку, по которой дети ходят в школу № 100. Как рассказала АН «Между строк» читательница Анна, родители беспокоятся за безопасность такого пути и просят мэрию благоустроить дорожку.

Школьники, проживающие в домах на улицах Смелянского и Булата Окуджавы, добираются в школу по тропинке за детским садом № 209. В кустах часто можно встретить бездомных собак, а осенью и весной тропинка превращается в грязное болото.

«Нас очень волнует данная проблема. Хотелось бы, чтобы сделали тротуар, поскольку детям в обход ходить далеко, а так путь до школы сокращается в разы», — говорит Анна.

В управлении горхозяйством администрации Нижнего Тагила сообщили, что пешеходные дорожки до школы № 100 от домов на улицах Булата Окуджавы и Смелянского лежат вдоль детского сада и проезжей части. Проектом дороги предусмотрены светофоры и пешеходные переходы к образовательному учреждению. Родителям рекомендуют провожать детей до школы безопасным путём.

«В соответствии с требованиями безопасности проектом застройки данного квартала жилых домов предусмотрены пешеходные связи внутриквартальных территорий с тротуарами, проходящими вдоль вышеуказанных дорог. Строительство дополнительного пешеходного тротуара за детским садом № 209 не планируется», — пояснили в мэрии.