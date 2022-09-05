Жители Дзержинского района Нижнего Тагила жалуются на тухлый запах и неестественный цвет горячей воды из крана

В Нижнем Тагиле жители Вагонки не первую неделю жалуются на запах горячей воды из крана. По их словам, ситуация с водой ухудшается каждое лето перед началом отопительного сезона, некоторые тагильчане чувствуют запах протухшей воды в течение последнего месяца. Говорят, что такой водой невозможно даже умываться.

«Каждое лето и до начала зимы всегда вода такая вонючая, набираешь ванну, а на дне остаётся осадок песка и налёт», — пишет в сообществе «Чёрный список Тагила» тагильчанка Вера.

«Обращаюсь к мэру: помыться не хочешь у меня дома, а не у себя в особняке? Приезжайте, посидим. Чистым воздухом подышим у подъезда. Точнее постоим. Лавок-то нет. Заодно ямы посчитаем во дворе на дороге. На качелях покачаемся, которые жильцы на свои деньги купили и установили. А утром подождём автобус, проведём полчаса около столба, который означает остановку», — написал возмущённый тагильчанин Максим.

В пресс-службе администрации города говорят, что в МУП «Горэнерго-НТ», которое отвечает за горячее водоснабжение в Дзержинском районе, в курсе жалоб от потребителей.

«В настоящее время специалисты “Горэнерго-НТ” совместно с представителями УК и ТСЖ занимаются повторной промывкой точечных адресов по поступающим жалобам от населения. Также планируется промывка магистральных трубопроводов большого диаметра и проведение “тепловых” испытаний (для уничтожения бактерий) совместно с поставщиком горячей воды — УВЗ», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе города.

Однако, несмотря на проводимые работы, жители Вагонки не заметили изменений и по-прежнему вынуждены терпеть некачественную и грязную горячую воду, так как обращаться каждый раз в компетентные органы уже не видят смысла.