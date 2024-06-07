Жители дома на Тагилстрое жалуются на потоп в квартирах после дождя из-за дырявой крыши 

Жильцы дома № 6а на улице Металлургов (1957 года постройки) жалуются на бездействие управляющей компании «Уют-ТС». После недавних продолжительных осадков из-за дырявой крыши затопило квартиры на 4-м (верхнем) этаже дома. Как рассказал АН «Между строк» житель дома Дмитрий Демиденков, бороться с последствиями потопа им пришлось самостоятельно.

«С протечкой боролись всю ночь, пенили щели монтажной пеной до 5 утра. Результат вроде есть, но на чердаке всё ещё стоит вода», — сообщает Дмитрий Демиденков.

В управляющей компании АН «Между строк» заявили, что ремонт крыши, как и капремонт, был запланирован на 2021 год, но из-за отсутствия финансов сроки переносятся на неопределённое время.