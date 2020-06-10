Жители дагестанского села Манас вышли на сход после жёсткого задержания полицией пожилого мужчины

Жители дагестанского посёлка Манас вышли на сход после того, как полиция задержала несколько человек из-за нарушения режима самоизоляции, пишет «Кавказский узел».

Протестующие были недовольны тем, что полицейские ударили одного из задержанных — пожилого мужчину. По данным издания, на федеральную трассу «Кавказ» вышли не меньше тысячи человек.

Сход продолжался несколько часов, к вечеру 9 июня участники схода разошлись, заявил изданию глава села Манас Абдулвагаб Вагабов, отметив, что «ситуация сейчас нормальная».

По словам Вагабова, сотрудники полиции извинились за грубое поведение, задержанных освободили, выписав им штрафы. Позже МВД Дагестана назначило служебную проверку по факту произошедшего.