Общество

Жители частного сектора и пригорода Нижнего Тагила задолжали за электроэнергию 36 миллионов рублей

19.08.2021 16:55
Жители частного сектора и пригорода Нижнего Тагила задолжали за электроэнергию 36 миллионов рублей

К середине августа жители пригорода и частного сектора Нижнего Тагила накопили долг в 36 миллионов рублей перед энергетиками, сообщает пресс-служба «Нижнетагильской Энергосбытовой компании».

На прошлой неделе специалисты компании отключили электроснабжение у должников в Новой Кушве, на Тагилстрое и в Черноисточинске. За летние месяцы электричества лишились почти 100 потребителей, из них 73 отключения произошли в июне и июле. 

После отключения оплата поступила лишь с 42 адресов. Помимо самого долга, неплательщики должны были отдать ещё по 3 тысячи рублей за услуги по повторному подключению. Отметим, что, кроме отключения электричества, должников может ожидать и арест имущества.

Фото: 
АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания»
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