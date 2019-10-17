Жители Архангельской области устроили самосуд над мужчиной, считая его маньяком (ВИДЕО)

13 октября жители Цигломени Архангельской области привязали цепями к столбу линии электропередачи мужчину 35 лет, которого они посчитали маньяком. Горожане считают, что за последние два месяца он неоднократно нападал на женщин и детей в микрорайоне и грабил их, пишет издание 29.ru. Местные жители решили устроить над ним самосуд, мотивируя это тем, что в районе нет опорного пункта полиции.

«Первое нападение, если не ошибаюсь, было совершено у 73-й школы, поскольку там в тёмное время суток достаточно безлюдно и, соответственно, проще напасть. Нападал он на девушек, пожилых женщин, подростков и так далее. Избивал и отбирал сумочки. Одна избитая сейчас в больнице лежит с переломом. В полицию обращались с заявлением, но это довольно проблематично, потому что в посёлке нет опорного пункта полиции. Участковый сидит на Левом берегу. Поэтому творить правонарушения никто не боится: не поймают же. И вот женщины предложили мужчинам в свободное время по вечерам патрулировать посёлочную территорию. В один из таких вечеров мужичка-то этого и поймали. Привязали к столбу у нового "Магнита", вызвали полицию и публично избили. Отсутствие правоохранительных органов как таковых на нашей небольшой территории и стало последней каплей, за которой последовал самосуд», — рассказывает местная жительница София Богаткина.

По данным УМВД, несколько местных жителей приехали в квартиру к подозреваемому и, угрожая физической расправой, увезли на самосуд. Очевидцы происшествия вызвали полицию. Полицейские обнаружили потерпевшего с побоями у дома на площади Мира.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении человека. Трёх человек, причастных к похищению, задержали, они частично признали свою вину. Теперь им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Версия задержанных о причастности похищенного мужчины к преступлениям проверяется следствием.