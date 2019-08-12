Жителей Свердловской области вновь предупреждают о грозах с градом и штормовом ветре

МЧС предупреждает жителей Свердловской области о грозах с сильными дождями и градом, а также ветре с порывами до 17 м/с. Непогода ожидает уральцев завтра, 13 августа. В отдельных городах региона дневная температура воздуха поднимется во вторник до 23–26 градусов выше нуля, ночная — до плюс 12–17 градусов.

В связи с непогодой специалисты регионального МЧС рекомендовали уральцам отменить походы и отдых в лесу и у воды, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, а в жилых домах и квартирах закрыть окна и балконные двери. При сильном ухудшении погодных условий необходимо постараться найти укрытие (придорожное кафе, автозаправку) и оставаться там. Во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями и около металлических конструкций. Лучше выключить из сети электроприборы, не пользоваться телефоном и не прикасаться к водопроводным кранам.

Жителей Нижнего Тагила на этой рабочей неделе, напомним, ожидают дожди и тёплая погода — до 23 градусов выше нуля. По данным синоптиков, 12 и 13 августа столбики термометров днём будут подниматься до плюс 18–21 градуса, прогнозируются небольшие дожди. Но уже в среду, 14 августа, потеплеет до 22–23 градусов выше нуля, будет облачно с прояснениями. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, северо-восточный.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать ЕДДС Нижнего Тагила по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.