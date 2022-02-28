Жителей Свердловской области приглашают на бесплатное тестирование для выявления генетических заболеваний

В Свердловской области уральцы смогут пройти тестирование на генетические заболевания, которые снижают качество и продолжительность жизни людей. Проект стартовал в рамках поручения губернатора Свердловской области по достижению ключевых показателей нацпроекта «Здравоохранение», сообщают в департаменте информполитики региона.

Разработчики программы впервые включили в панель исследования более 50 генов, провоцирующих различные заболевания, которые можно предотвратить на раннем этапе. В списке среди прочих спинальная мышечная атрофия (СМА), муковисцидоз, наследственные болезни обмена веществ, злокачественные новообразования. Все обследования для жителей Свердловской области будут проводиться бесплатно, за счёт бюджета региона.

В проекте принимают участие крупнейшие клиники Среднего Урала: клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребёнка», Свердловский областной онкологический диспансер, а также Институт медицинских клеточных технологий.

«Свердловский онкодиспансер уже начал приглашать на тестирование родственников пациенток, онкологию у которых спровоцировала мутация в гене BRCA. Подобная генетическая аномалия повышает риск развития опухолей молочной железы и яичников на 50%. Поэтому дети, сёстры и родители заболевшей приглашаются пройти “предупреждающее” генетическое тестирование, по результатам которого формируется индивидуальный график профилактических осмотров, позволяющий вести долговременный мониторинг состояния организма», — сообщают в департаменте информполитики региона.

В клинико-диагностическом центре «Охрана здоровья матери и ребёнка» будут проводить генетические исследования для будущих родителей. Всего в течение трёх лет реализации проекта в клиниках планируется провести более шести тысяч генетических исследований.