Жителей Свердловской области начали массово ловить за отсутствие масок

Нарушителей масочного режима начали ловить по всей Свердловской области, со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловских пишет Ura.ru.

«Вчера мы в составе групп с участием силовиков и Министерства общественной безопасности начали работать. В Екатеринбурге было составлено 10 протоколов. На первом этапе мы ставим задачу разъяснить правила, поэтому чаще всё заканчивалось профилактической беседой. Протоколы составлены в отношении тех людей, которые категорически отказывались соблюдать масочный режим, демонстративно нарушали правила», — рассказал Козловских.

Отмечается, что рейды прошли не только в Екатеринбурге, но и по всей области.

«Специалисты Управления начали контролировать, как выполняется постановление № 31 главного санитарного врача страны об обязательном ношении масок. Рейды организованы совместно с органами МВД во всех городах Свердловской области», — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Тех, у кого маска есть, но она не надета или надета неправильно, пока только предупреждают.

«Специалисты Роспотребнадзора и сотрудники полиции проводят с гражданами прежде всего разъяснительную работу. Если гражданин отказывается выполнить требования представителей органов власти, выписывается протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ» (предусматривает штраф для граждан от 15 до 40 тысяч рублей). Все протоколы направляются в суд, который затем и выносит решение о размере штрафа», — объяснили в ведомстве.

Санитарные врачи подчёркивают, что находиться в маске необходимо во всех общественных местах и закрытых помещениях (в лифте, магазине, транспорте, в том числе в такси) и даже на парковке перед ТРЦ.