Жителей Нижнего Тагила ждёт жара до плюс 35 градусов

На этой рабочей неделе в Нижнем Тагиле будет ещё жарче, чем прежде. Если в понедельник, 13 июля, ожидается плюс 30 градусов, то уже во вторник и среду столбики термометров будут подниматься до 34–35 градусов выше нуля. Даже ночью воздух прогреется до 16–18 градусов. Ветер прогнозируется преимущественно южный.

В отдельных городах Свердловской области столбики термометров будут подниматься в ближайшие три дня до плюс 37 градусов. В горах, по данным Уральского гидрометцентра, ожидается 24 градуса выше нуля. Ночью и утром возможен туман. На западе и севере региона прогнозируются кратковременные дожди. Ветер будет дуть западный, юго-западный и южный с порывами до 13 м/с.