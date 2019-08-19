Жителей Нижнего Тагила ждёт тёплая и пасмурная рабочая неделя

Тагильчан ожидает пасмурная и тёплая для августа рабочая неделя, сообщают уральские синоптики. 19 и 20 августа воздух будет прогреваться днём лишь до 18 градусов выше нуля. Но уже 21 и 22 августа столбики термометров поднимутся до плюс 20 и 22 градусов. В течение недели с перерывами прогнозируются дожди, северо-восточный и западный ветер. В среду будет солнечно.

В отдельных городах Свердловской области на этой неделе дневная температура воздуха поднимется до 23–25 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся максимум до 12–9 градусов выше нуля. Местами пройдут дожди и грозы. Ветер, по данным Уральского гидрометцентра, ожидается с порывами до 9 м/с.