Жителей Нижнего Тагила ждут пасмурные и тёплые выходные

Пасмурная погода и плюс один градус ожидают жителей Нижнего Тагила в ближайшие выходные. Ночью столбики термометров, по данным синоптиков, будут опускаться в субботу и воскресенье до минус 4–6 градусов. Ветер прогнозируется преимущественно северо-западный и юго-западный. В понедельник, 24 февраля, резко похолодает до минус 5–6 градусов в дневное время, пойдёт снег.

На севере Свердловской области с 22 по 24 февраля температура воздуха будет опускаться до минус 9 градусов в ночное время. На юге региона — достигать плюс 3 градусов днём. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей о гололедице на дорогах и тротуарах, метелях и юго-западном или южном ветре с порывами до 14 м/с.