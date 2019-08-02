Жителей Нижнего Тагила ждут холодные и дождливые выходные

В эти выходные в Нижнем Тагиле дневная температура воздуха будет не выше плюс 14–12 градусов, ночью — до 9–6 градусов. В субботу, 3 августа, жителей города ожидают ливни. Ночью столбики термометров опустятся до 6 градусов выше нуля. В воскресенье немного потеплеет. Ночная температура воздуха составит уже плюс 13 градусов, дневная — 16 градусов. Также прогнозируются небольшие ливни. Ветер преимущественно юго-западный. В понедельник, 5 августа, в городе потеплеет до 21 градуса выше нуля.

В отдельных городах Свердловской области дневная температура воздуха будет опускаться до 11 градусов выше нуля, ночная — до 7–6 градусов. На многих территориях региона, по данным Уральского гидрометцентра, ожидаются сильные дожди.