Жителей Нижнего Тагила в мессенджерах пугают маньяком, который грабит и избивает старушек в подъездах (ВИДЕО)

Жители Нижнего Тагила и пригорода активно пересылают друг другу в мессенджерах и соцсетях видеоролик, на котором неизвестный мужчина в подъездах многоквартирных домов избивает и грабит пожилых женщин.

«Будьте осторожны и бдительны! Предупредите также своих детей и престарелых родителей, чтобы не заходили в подъезд с незнакомыми людьми! Это случилось 12.06.2024 года, на День России, около часа дня, несмотря на установленные в подъезде камеры наблюдения. Совсем ничего не боятся!» — говорится в сообщении, которое дополняет видео.

На самом деле события на видеозаписи происходят 12 июня в Санкт-Петербурге. Нападавшим оказался 42-летний ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи и разбойные нападения житель города Ломоносова (часть Санкт-Петербурга). Мужчину задержали на следующее утро.

Жертвами грабителя стали 84-летняя и 89-летняя пенсионерки. Вторая женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии с травмой головы и переломом плеча. Добычей налётчика стали всего несколько тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).