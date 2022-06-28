Жителей Нижнего Тагила призывают узнать свой ВИЧ-статус на фоне роста заболеваемости

В Нижнем Тагиле сегодня живут более 7000 носителей ВИЧ-инфекции. А Свердловская область к началу 2022 года заняла третье место по распространению ВИЧ среди регионов страны. Показатель заболеваемости вдвое выше среднероссийского, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на управление соцпрограмм и семейной политики мэрии.

На фоне роста численности носителей инфекции жителей Нижнего Тагила призывают узнать свой ВИЧ-статус с помощью экспресс-тестирования. В ближайшие два дня СПИД-центр проведёт в нашем городе акции по тестированию.

28 июня все желающие смогут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию с 16:00 до 19:00 в здании кинотеатра «Родина», а 30 июня — в те же часы в помещении Центрального торгового комплекса на улице Газетной.

Экспресс-тест проходит безболезненно, безопасно и будет готов уже через 15 минут. Точность результатов составляет 99,8%