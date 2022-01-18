Жителей Нижнего Тагила приглашают во Дворец культуры НТМК на «Зимний вернисаж»

В Нижнем Тагиле во Дворце культуры НТМК открылась выставка «Зимний вернисаж» (6+). На ней представлены произведения известных тагильских художников в разных техниках.

Экспозиция открывает Год народного искусства и культурного наследия в России, также она посвящена значимым юбилеям и датам нашего города: 300-летию Нижнего Тагила, 80-летию местного отделения Союза художников, 70-летию Дворца культуры НТМК, 85-летию профсоюзной организации комбината.

На вернисаже представлено более 70 работ 36 авторов в разных техниках. Как рассказали в Центре развития туризма Нижнего Тагила, на выставке можно увидеть оригинальные работы мастера по работе с керамикой Вениамина Лазарева и художника Андрея Бортникова, их произведения выполнены из дерева и металла. Также здесь показаны подносы известных тагильских мастеров, таких как Сергей Веселков, Светлана Парышева, Вера Полева, Нэлли Кошкина, Светлана Контур, Ирина Елькина.

Свои работы представили именитые живописцы и графики: Леонид Южаков, Наталья Бортнова, Светлана Бакшаева, Николай Корзняков, Любовь Черных, Владимир Истомин, Сергей Костылев, Владимир Зуев. Выделяются картины Киры Боташевой в технике акварель и гравюра, а также Василисы Трущенко, создавшей иллюстрации к стихам Саши Чёрного для детей.

На приглашение к участию в выставке откликнулись так много художников, что организаторы решили провести её на двух площадках. Вторая экспозиция откроется в выставочном центре НТМК в марте и будет посвящена Международному женскому дню.