Жителей Нижнего Тагила приглашают разработать новую стелу для горы Долгой 

Спортшкола «Аист» объявила конкурс эскизов стелы, которая станет символом комплекса на горе Долгой. По словам организаторов, новая стела повысит интерес к трамплинам, привлечёт новых спортсменов в школу и гостей.

24 декабря трёх победителей определит жюри, в составе которого будет администрация спортивной школы «Аист» и представители Минспорта Свердловской области. Главный приз — отдых в домике с сауной на сутки. Все участники конкурса получат по два билета на любое спортивное событие сезона.

Для участия в конкурсе нужно отправить заявку вместе с эскизом в графическом формате на электронную почту belova@aist-tramplin.ru. Работы принимаются до 20 декабря включительно.

Участвовать может любой желающий. Количество эскизов от одного человека не ограничено.

