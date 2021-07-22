Жителей Нижнего Тагила приглашают пройти квест по истории уральской лаковой росписи

Новый квест «По следам Худояровых» (0+) подготовили в Центре развития туризма Нижнего Тагила к 275-летию уральской лаковой росписи. Маршрут квеста проходит по «Малахитовой линии», а все объекты путешествия связаны с историей мастеров художественного промысла. Прогуляться по улицам города и погрузиться в историю тагильской лаковой росписи тагильчане могут до 20 августа.

Участникам квеста предложат ответить на восемь вопросов и составить из них ключевое слово. Обязательное условие — наличие правильного ответа и селфи на одном из этапов квеста. Фотоснимки организаторы ждут на электронную почту turizmnt@mail.ru.

Найти задания квеста можно в мобильном приложении «Малахитовая линия». Оно доступно в Google Play. Для тех, у кого приложение уже установлено, достаточно обновить его, чтобы стали доступны новые функции во вкладке «Квесты».

Торжественное награждение команд, которые успешно пройдут квест, намечено на 4 сентября. В этот день состоится VI Фестиваль рыжих, который в этом году из-за пандемии пройдёт в онлайн-формате.