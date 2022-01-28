Жителей Нижнего Тагила приглашают пройти курс по созданию туристических маршрутов

Жителей Нижнего Тагила приглашают в школу авторских городских туристических маршрутов. Кураторы проекта научат создавать маршруты, записывать аудиогиды и разрабатывать путеводители как по городу, так и по области. По словам организатора школы Дмитрия Москвина, сейчас в регионе стремительно набирает обороты индивидуальный туризм.

«Люди небольшими компаниями садятся в машину или электричку и едут открывать новые для себя места. И главная проблема, с которой они там сталкиваются, — а кто им расскажет и покажет город максимально интересно и эксклюзивно? Наша школа рассчитана на то, чтобы помочь появиться новым рассказчикам и исследователям города, которые будут работать с этими туристами», — рассказал АН «Между строк» Дмитрий Москвин.

Школа авторских маршрутов создана центром авторских экскурсий «Екбгуляем» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Её участником может стать любой житель города. Обучение бесплатное и проходит в онлайн-режиме. Для участия необходимо заполнить электронную анкету.