Жителей Нижнего Тагила приглашают покорить Лисью гору

В это воскресенье, 9 октября, в Нижнем Тагиле состоится чемпионат по спортивному туризму (16+). Соревнования, организатором которых ежегодно выступает клуб туристов «Азимут», стартуют в 09:00 на Лисьей горе.

Участникам предстоит преодолеть восемь этапов: подъём по склону свободным лазанием, траверс по перилам, спуск по перилам, подъём по склону, параллельные перила, переправа по бревну с наведением перил, горизонтальный маятник, навесная переправа и вертикальный маятник.

Принять участие в соревнованиях смогут команды из туристических клубов, учебных заведений, организаций Нижнего Тагила и Свердловской области. Мужчины и женщины будут проходить дистанции отдельно. Всё требуемое снаряжение организаторы выдадут на прокат.

Участникам необходимо подать заявку до 7 октября, получить медицинский допуск и застраховаться от несчастного случая. Организаторы отмечают, что на соревнования могут заявиться спортсмены старше 16 лет, а заявление от несовершеннолетнего может подать тренер или родители.

9 октября в 17:00 состоится подведение итогов. Участников, занявших призовые места, наградят медалями и грамотами. Чемпионат определит сильнейших спортсменов города.