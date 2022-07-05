Жителей Нижнего Тагила приглашают на мастер-классы по инклюзивным бальным танцам 

В Городском дворце молодёжи 8 и 9 июля пройдёт интенсив для будущих участников и волонтёров инклюзивного бала, который впервые пройдёт в Нижнем Тагиле 2 декабря. Мастер-классы по бальным и историческим танцам проведут специалисты из Самары: хореограф самарских инклюзивных балов Анна Сергеева и администратор инклюзивных балов Илья Ивочкин.

Инклюзивные балы проводятся с 2014 года Межрегиональной молодёжной общественной организацией «Инклюзивный ресурсный центр» Самары. Все танцы адаптируются профессиональными хореографами под возможности танцоров с ограниченными возможностями. В 2022 году, благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, была запущена федеральная программа «Инклюзивные балы России», благодаря которой подобные мероприятия будут проводится в разных регионах страны.

«Бал – это этикет общения, а не только и не столько сами танцы. Мы учимся общаться, быть галантными, дарить комплименты, взаимодействовать друг с другом. И я могу сказать без преувеличения, что для каждого из участников этот праздник – шанс выйти из комнаты, шанс оказаться в обществе равных себе. Всё это делается для того, чтобы на один вечер сказку сделать явью», – говорит Сергей Болдырев, создатель и первый хореограф самарских инклюзивных балов.

Как рассказали организаторы события в Нижнем Тагиле, общество «Новая реальность», участники бесплатного интенсива узнают о культуре инклюзивных балов, как танцевать салонные танцы в инклюзивной паре, а также как стать волонтёром бала. Участники, прошедшие всю образовательную программу, получат сертификаты. Но для начала нужно зарегистрироваться на сайте.