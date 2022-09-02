Жителей Нижнего Тагила приглашают на бесплатный онкоскрининг 

В городской поликлинике Нижнего Тагила на улице Новострой, 24 завтра, 3 сентября, с 10:00 до 14:00 тагильчане смогут бесплатно пройти скрининговое исследование кожи. Приём будут вести специалисты из областного онкодиспансера и кожвендиспансера, сообщает газета «Тагильский рабочий».

Пройти обследование рекомендуют в первую очередь людям, имеющим заболевания кожи. Также стоит провериться тем, кто заметил у себя бородавки, родимые пятна, потемнения на кожных покровах.

Для приёма нужно иметь с собой медицинский полис. Записаться необходимо заранее по телефону 8 (3435) 21-12-12.