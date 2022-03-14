Жителей Нижнего Тагила приглашают на бесплатный чекап почек 

В Нижнем Тагиле Демидовская городская больница проводит бесплатную акцию «Месяц здоровой почки». Профилактическое мероприятие проходит с 14 марта до 10 апреля в рамках мероприятий, посвящённых Всемирному дню почки.

Как сообщает пресс-служба мэрии, акция проводится на базе Нефрологического центра ГАУЗ СО «Демидовская ГБ» по адресу Фрунзе, 27а и включает в себя два этапа — сбор анализов и исследований и консультация нефролога.

Сдать анализы — общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ почек и мочевого пузыря — можно с понедельника по пятницу с 08:00 до 11:00 по предварительной записи. Далее с результатами исследований вас направят на консультацию к нефрологу.

Участие в акции смогут принять горожане, достигшие 18 лет и предварительно записавшиеся через сайт Демидовской ГБ либо через портал «Регистратура96.ru». Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8 (3435) 24-04-88.