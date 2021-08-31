Жителей Нижнего Тагила приглашают на бесплатные экскурсии Уральской индустриальной биеннале

На площадках 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства специально обученные медиаторы проводят бесплатные экскурсии для всех желающих. Тагильчане смогут познакомиться с выставками и погрузиться в мир современного искусства.

Медиаторы — проводники по миру современного искусства. Для работы на выставке они прошли специальное обучение и всегда готовы ответить на вопросы посетителей. Медиаторы работают в часы работы выставки в новом творческом кластере Samoro.doc на Мира, 49.

Там представлен проект «Тагильская школа. Художники и явления» (12+). Экспозиция знакомит с работами тагильских художников нескольких десятилетий. Куратор проекта — красноярский художник Александр Закиров — в течение двух месяцев встречался с местными художниками и пытался проанализировать любопытные явления, проявляющиеся в творчестве современных тагильских авторов.

Посетить выставку можно ежедневно. Обзорные экскурсии проводятся в будние дни в 18:00, в выходные — в 12:00, 15:00 и 18:00. Продолжительность экскурсии — от 1 до 1,5 часа. Предварительной записи не требуется. Вход свободный.

Если вы хотите посетить выставку организованной группой, можно записаться на экскурсию по телефону +7 (999) 56-50-363 (Дарья). Для свободного посещения выставка открыта со среды по пятницу с 14:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00.

Ещё два проекта в рамках Уральской биеннале можно увидеть в Нижнетагильском музее изобразительных искусств на Уральской, 4. Выставка «Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином» (12+) рассказывает историю прославившегося на весь мир бейсболиста Виктора Старухина, который родился в Нижнем Тагиле до революции.

Помимо этой выставки, проект DICEY (18+) Анны и Виталия Черепановых представит тагильскому зрителю домашнюю коллекцию современного искусства, собранную по всей стране.

В музее искусств медиаторы не работают. Вход в экспозиционные залы платный — 50 рублей, стоимость для льготных категорий — 30 рублей.