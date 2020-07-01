Жителей Нижнего Тагила приглашают на арт-воскресник в Черноисточинске

В ближайшее воскресенье с 11:00 организаторы «АртРезиденции» приглашают всех желающих на уборку творческой площадки проекта. Воскресник состоится в окрестностях посёлка Черноисточинск, организаторы обещают дружескую атмосферу и приятные угощения.

Площадка, на которой будут проходить события «АртРезиденции», расположена на старом демидовском заводе в посёлке Черноисточинск. Уже в августе здесь состоится первый фестиваль Демидов-фест, на котором пройдут мастер-классы художников, исторический квест и ярмарка мастеров.

На арт-воскреснике планируется очистить зал для маркет-плейса и образовательную площадку резиденции. Все необходимые инструменты организаторы предоставят, главное — это хорошее и творческое настроение.

«Я думаю, арт-воскресник — прекрасная возможность для знакомства с нами и пространством, а для художников это возможность присмотреть для себя место на будущем фестивале. Включим музыку для настроения, а затем всех вкусно накормим», — рассказала организатор проекта «АртРезиденция» и заместитель руководителя центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес» Екатерина Третьякова.

Напомним, идея создания «АртРезиденции» принадлежит центру поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Проект вошёл в финал программы «100 городских лидеров — 2020» Агентства стратегических инициатив.

Воскресник состоится 5 июля в 11:00 в посёлке Черноисточинск, ул. Кирова 2а. По всем вопросам можно обратиться в группу «АртРезиденции» во «ВКонтакте».