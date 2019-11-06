Жителей Нижнего Тагила предупреждают о снегопадах и гололёде

Синоптики предупреждают жителей Нижнего Тагила и других городов Свердловской области о сильном снеге, его налипании на провода и гололёде. По данным Уральского гидрометцентра, непогода ожидается 6 и 7 ноября на севере и в горах региона. Она может привести к ограничению дальности видимости, повреждению воздушных линий связи, электропередач, затруднениям в работе автотранспорта и авиапредприятий.

Напомним, на этой рабочей неделе синоптики обещают жителям Нижнего Тагила дожди со снегом и потепление до плюс 5 градусов. При этом в пятницу, 8 ноября, уже резко похолодает, столбики термометров опустятся днём до минус 5 градусов, ночью — до минус 12 градусов. Следующим утром на дорогах будет наблюдаться гололедица.