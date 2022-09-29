Жителей Нижнего Тагила предупреждают о новом способе мошенничества по телефону

МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщает о новом способе обмана населения. Мошенники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банка. Для убедительности называют банк, в котором открыт лицевой счёт жертвы, и сообщают, что неизвестные лица пытались привязать новый номер телефона к банковскому счёту. После просят сообщить код из СМС, чтобы данную операцию отклонить. После того как код озвучен, со счёта снимаются все накопления, а также оформляются кредиты.

Как сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское», из-за данной схемы пострадал 42-летний тагильчанин. На его мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, представилась сотрудником банка, именно того, где у заявителя имеется счёт. Мошенница пояснила пострадавшему, что неизвестные сделали заявку на смену номера телефона в его личном кабинете и, чтобы это предотвратить, необходимо перейти по ссылке, которая придёт в СМС-сообщении. После этого женщина попросила сообщить ей 6-значный код, который также поступил в сообщении. Что потерпевший и сделал. После всех действий мужчина получил уведомление о том, что на его имя успешно оформлен кредит на сумму почти 600 тысяч рублей, с его счёта также исчезли личные средства — свыше 50 тысяч рублей.

Полицейские напоминают простые правила безопасности, при соблюдении которых вероятность стать жертвой мошенника значительно снижается. Главное — игнорировать входящие звонки с незнакомых номеров, не доверять информации о каких-либо действиях по вашей карте, полученной в телефонном разговоре от незнакомцев. И не называть никакие коды из СМС-сообщений, не переходить по подозрительным ссылкам.