Жителей Нижнего Тагила предупреждают о гололедице 

Сотрудники ГИБДД предупреждают тагильчан о резком перепаде температур. Сегодня вечером столбик термометра может опуститься до минус 4 градусов по Цельсию, из-за этого возможно появление гололеда, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Во избежание ДТП сотрудники полиции просят водителей не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию между авто, не допускать совершения опасных манёвров и резких торможений. Начинающим водителям со стажем управления автомобилем до двух лет стоит совсем отказаться от поездок на личном автотранспорте, особенно по пригородным трассам, отметили в ГИБДД.

В ЕДДС Нижнего Тагила сообщили, что 3 декабря в городе ожидается небольшой снег и порывы ветра со скоростью до 15 м/с. Повышен риск образования автомобильных заторов, ДТП, обрывов ЛЭП, травмирования населения.