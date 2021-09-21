Жителей Нижнего Тагила предупредили о ночных заморозках

Ближайшие три ночи будут холодными, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила со ссылкой на Уральский гидрометцентр. Ночью температура воздуха опустится ниже ноля градусов.

«Ночью 22–24 сентября в Свердловской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0 и –5 градусов», — сообщают в ЕДДС.

Это может привести к значительному повреждению теплолюбивых сельскохозяйственных культур. При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо связаться с ЕДДС по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92 и 112.

В целом до конца недели в Нижнем Тагиле, по прогнозам синоптиков, ожидается прохладная погода. С 22 по 24 сентября в дневные часы температура воздуха будет варьироваться от +9 до +12 градусов. При этом синоптики обещают солнечную погоду.