Жителей Магадана оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление мэра в WhatsApp

Суд в Магадане назначил двум жителям города, обвиняемым в оскорблении мэра в мессенджере WhatsApp, штраф по 15 тысяч рублей каждому, сообщает следственное управление СК по региону.

Дело об оскорблении чиновника было возбуждено по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), максимальное наказание по ней - исправительные работы на срок до одного года.

«Следствием и судом установлено, что в период с 31 января по 4 февраля 2018 года двое мужчин, один из которых 1979, а в второй 1987 года рождения, используя различные сетевые псевдонимы, со своих мобильных телефонов разместили в мессенджере WhatsАpp в группах "мэру-отставку" и "Снежные дороги Магадана" сообщения, которые содержали оскорбления мэра города Магадана Гришана Ю.Ф. в неприличной форме, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Данные оскорбительные выражения просмотрели другие участники указанных групп, в связи с чем, следствием обоснованно признаны публичными», - заявили следователи.

В рамках расследования дела у фигурантов были изъяты телефоны. Следователи подчеркнули, что телефоны после завершения расследования были возвращены владельцам, а «информация, не относящаяся к предмету доказывания по уголовному делу, следствием не изучалась».

Обвиняемые признали вину и в письменной форме принесли извинения мэру Юрию Гришану, поэтому следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и назначении фигурантам судебного штрафа. Суд ходатайство удовлетворил и постановил оштрафовать магаданцев на 15 тысяч рублей каждого.