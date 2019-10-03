Житель Татарстана попросил привлечь к ответственности за экстремизм телеведущего Владимира Соловьёва (ВИДЕО)

Житель Татарстана потребовал завести уголовное дело за экстремизм в отношении телеведущего Владимира Соловьёва, после того как он в эфире радиостанции «Вести FM» назвал «мразью» жителя республики. Соответствующее заявление он направил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке.

Как пишет Kazanfirst, Соловьёва просят привлечь к ответственности по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«Я крайне возмущён поведением Соловьёва Владимира, кто дал ему право оскорблять татарскую национальность? Татары в России по численности занимают второе место. Эти крайне негативные и оскорбительные высказывания Соловьёва не должны остаться без внимания Федеральной власти и народа России. В связи с этим требую привлечь Соловьёва Владимира к уголовной ответственности, немедленно возбудить уголовное дело», — рассказал изданию автор заявления.

Речь идёт о недавнем выступлении Соловьёва в эфире радиостанции «Вести FM». Журналист в свойственной ему экспрессивной манере отреагировал на заявление слушателя из Татарстана, назвавшего его «лакеем» и «путиноидом».