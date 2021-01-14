Житель Серова устроил поножовщину, ранив жену и сына

В Серове будут судить местного жителя, который в нетрезвом состоянии напал с ножом на жену и 16-летнего сына, пишет ЕАН.

«Пьяный, ранее судимый 45-летний местный житель избивал жену. За мать попытался заступиться 16-летний сын. Тогда мужчина взял нож и нанёс ножевые ранения жене в бедро, а сыну в грудь слева», — рассказали в полиции Серова.

Спустя какое-то время, немного протрезвев, мужчина понял, что натворил, и вызвал скорую помощь. Из больницы о случившемся сообщили в полицию.