Житель Серова искал попутчиков на сервисе BlaBlaCar, но стал жертвой мошенников

Накануне в отдел полиции № 18 Нижнего Тагила с заявлением обратился 32-летний житель Серова. Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что неизвестные обманом похитили у него 14 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», серовчанин хотел воспользоваться услугами сервиса по поиску попутчиков, чтобы поехать в Нижний Тагил.

Зайдя на сайт сервиса, пострадавший нашёл подходящий по времени автомобиль. В ходе переписки водитель автомобиля представился Дмитрием и сообщил, что необходимо забронировать место, перейдя по ссылке, которую он отправит заявителю через мессенджер. Мужчина согласился и перешёл по ссылке, ввёл номер своей банковской карты, сроки действия, CVC-код и персональные данные, после чего получил СМС-уведомление с кодом подтверждения, который также ввёл. После этого на мобильный телефон пострадавшего начали поступать СМС-уведомления о снятии денежных средств. Мужчина понял, что его обманули, и позвонил на горячую линию банка, чтобы заблокировать свою карту. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта).

В полиции предупреждают, что в последнее время эта схема мошенничества становится довольно распространённой. Несмотря на то, что злоумышленники придумывают самые разнообразные способы хищения денег с банковских карт граждан, необходимо соблюдать меры безопасности: не передавать никому свои персональные данные, а также данные банковских карт.