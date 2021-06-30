Житель села под Тюменью рассказал Путину о платёжках за ЖКХ на 70 тысяч рублей

Житель посёлка Демьяна под Тюменью во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным пожаловался на квитанции за ЖКХ более чем на 70 тысяч рублей за квартиру площадью в 76 квадратных метров.

«Мы все были переселены по программе аварийного и ветхого жилья, но наша радость омрачена. Нас переселили с доплатами до 300 тысяч рублей вразрез законодательству. Но мы выкупили наши квартиры в феврале нынешнего года, в апреле получили квитанции — суммы от 40 до 70 тысяч. Мы обращались в инстанции, получили ответ, что тарифы экономически обоснованы. 70% жильцов нашего дома — это пенсионеры с пенсией 10–20 тысяч рублей, а коммунальные услуги — от 20 тысяч и более», — рассказал мужчина.

По словам мужчины, в соседней квартире чуть меньшей площади в платёжке указана сумма в 54 тысячи рублей. Из-за того, что во время обращения к президенту жителю посёлка постоянно звонили, выяснить подробно, почему жителям Демьянки после переселения из аварийного жилья выставили такие счета, не удалось. Президент пообещал, что всё выяснит и со «всем поработают».