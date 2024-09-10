Житель села под Нижним Тагилом отдал мошенникам 775 тысяч рублей

53-летний житель села Лая под Нижним Тагилом взял в кредит 775 тысяч рублей и перевёл их мошенникам, следуя инструкции лжесотрудников Пенсионного фонда и «Госуслуг», сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Первой мужчине позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником Пенсионного фонда и сообщила, что необходимо произвести перерасчёт денежных средств, поступающих в Пенсионный фонд на его имя, а потом надо назвать СМС-коды, которые придут на его абонентский номер телефона. Мужчина уверенно сообщил четыре цифры пароля, после чего ему сообщили, что всё прошло успешно, и разговор был закончен.

Позже поступил ещё один звонок: неизвестная женщина представилась сотрудником «Госуслуг» и сообщила потерпевшему, что неизвестные лица взломали личный кабинет на портале «Госуслуги» и оформили на его имя кредит, а для того, чтобы его аннулировать, необходимо обратиться в отделение банка.

«Действуя в соответствии с рекомендациями неизвестной, мужчина направился в офис банка на улице Фрунзе, где получил в кредит 775 тысяч рублей, которые перевёл на указанные ей счета. Полицейские регулярно предупреждают, что при поступлении сомнительных и тревожных звонков от “родственников”, лжесиловиков, лжеработников банков, “представителей Пенсионного фонда РФ” и иных “госструктур” нельзя по телефону обсуждать с гражданами вопросы, касающиеся денежных средств. Потерпевший был на такой встрече, но в трудной ситуации не понял, что действует по схеме мошенников», — рассказали в полиции Нижнего Тагила.

Полиция напоминает, что жертвой обмана может стать каждый, нет ограничений по возрасту, статусу и профессии. Сначала мошенники убеждают, что заботятся о вас, а потом оставляют с миллионными кредитами. Необходимо соблюдать бдительность и помнить основные правила безопасности: игнорировать входящие звонки с незнакомых номеров, не доверять информации о каких-либо действиях по вашей карте, полученной в телефонном разговоре, не сообщать персональные данные чужим людям, кем бы они ни представлялись.