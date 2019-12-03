Житель Санкт-Петербурга построил фальшивую границу с Евросоюзом, чтобы заработать на мигрантах

В Ленинградской области были задержаны четверо уроженцев Южной Азии, которые хотели нелегально попасть в Евросоюз. С ними был житель Санкт-Петербурга, который специально для них построил фальшивую границу между Россией и Финляндией.

Как пишет «Интерфакс», инцидент произошёл ещё 28 ноября.

В пограничном управлении ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области рассказали, что иностранцы вышли на проводника через интернет. Уроженец одной из стран СНГ, живший в Петербурге, пообещал провести их через границу в Евросоюзом. За свои услуги он запросил более 10 тысяч долларов.

Поскольку проводник не планировал выполнять условия договора, он установил в лесу бутафорские пограничные столбы, к которым и привёл заказчиков. Там все пятеро и были задержаны.

«Сначала проводник вёл их по дорогам общего пользования, потом по просёлочным, далее был "марш-бросок" вокруг одного из озёр Выборгского района. Затем мигранты прибыли в лес к месту назначения — "российско-финляндской границе". Сопровождающий взял в дорогу надувную лодку — как он объяснил, "на всякий случай"», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд назначил уроженцам Южной Азии штраф за нарушение режима пребывания в РФ и депортацию. На петербуржца заведено уголовное дело о мошенничестве.