Житель Режа обокрал и сжёг живым ветерана Великой Отечественной войны

В Реже местный житель украл из квартиры ветерана Великой Отечественной войны 1850 рублей, а затем вернулся и сжёг его заживо, когда тот не мог подняться с пола, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчина 23 февраля украл у ветерана деньги, а когда тот обратился в полицию, решил отомстить, вернулся к нему и избил.

«Обвиняемый нанёс ветерану удары руками и ногами. После этого он разбросал по квартире вещи ветерана и поджёг их в непосредственной близости от него. Убедившись, что вещи начали гореть, обвиняемый покинул квартиру, понимая, что престарелый потерпевший не сможет спастись из возникшего пожара самостоятельно», — сообщил Шульга.

Соседи увидели огонь и вызвали пожарных, но спасти ветерана не удалось — он получил ожоги, несовместимые с жизнью.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что полицейские быстро установили, что в квартире произошёл поджог. Злоумышленник, поджигая ветерана, разбрасывал горящие спички по всей квартире.

Дело передали в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Обвиняемый признал свою вину только частично. Ранее он просил у ветерана в долг 200 рублей, на что получил отказ. Мужчина дождался, пока пенсионер выйдет из дома, и тогда украл почти две тысячи рублей из сумки.