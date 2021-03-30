Житель Ревды отсудил у предприятия 700 тысяч рублей за производственную травму

В Ревде местный житель смог отсудить 700 тысяч рублей за травмы, полученные через неделю после устройства на работу перемотчиком, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Согласно материалам дела, в конце августа 2019 года Сергей Ш. начал работать в компании «Госткабель». В ночную смену, когда он перематывал кабель, петля зацепила и обмотала его ногу.

«Мужчину кабелем притянуло к барабану и намотало на него. Коллеги отключили оборудование и вызвали скорую помощь. Мужчину с многочисленными травмами увезли в Ревдинскую городскую больницу. В результате несчастного случая Сергей Ш. получил серьёзные травмы, которые относятся к категории тяжёлых. Ему установлена инвалидность второй группы и утрата профессиональной трудоспособности на 70%. Приказом работодателя в июле 2020 года мужчина был уволен с предприятия в связи с нетрудоспособностью», — рассказали в суде.

После случившегося Сергей обратился в Ревдинский городской суд и попросил взыскать с работодателя 1 миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба. В заявлении мужчина написал, что из-за травмы перенёс сильные физические страдания, качество его жизни существенно снизилось: он лишён возможности вести привычный образ жизни, находится в постоянном стрессе, испытывает бытовые неудобства, постоянно переживает за своё будущее.

Во время расследования несчастного случая выяснилось, что с Сергеем не заключили трудовой договор, не провели инструктаж и стажировку на рабочем месте, не проводились медосмотры, сотрудника также не обеспечили средствами индивидуальной защиты.

«Было установлено, что линия по перемотке бухт не оборудована блокировками, позволяющими полностью остановить оборудование при работе отдающего устройства. Работодатель признал несчастный случай, произошедший с Сергеем Ш., как связанный с производством и составил акт формы Н-1. Также были установлены лица, допустившие нарушение требований охраны труда», — отметили в суде.

Ревдинский городской суд частично удовлетворил требования Сергея и взыскал с «Госткабеля» 700 тысяч рублей. Компания обжаловала решение в Свердловском областном суде.

«В апелляционной жалобе представитель "Госткабеля" утверждал, что истец сам нарушил требования охраны труда, допустив обвитие ноги кабелем, которое и привело к несчастному случаю. Также он отмечал, что добросовестно и активно участвовал в процессе лечения и восстановления сотрудника, оплачивал сиделок, отвозил Сергея до реабилитационных центров, покупал лекарства, одежду, продукты. Эти затраты составили 342 094 рубля. Ответчик считает, что нравственные и физические страдания истца были компенсированы в добровольном порядке», — сообщили в пресс-службе суда.

Свердловский областной суд оставил решение Ревдинского городского суда без изменений. Теперь «Госткабель» обязан выплатить бывшему работнику 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.