Житель посёлка под Нижним Тагилом 15 лет хранил у себя дома боеприпасы. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы 

68-летний житель посёлка Синегорский в Горноуральском городском округе в течение 15 лет незаконно хранил у себя дома охотничье ружьё, патроны и килограмм пороха. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Пригородного района, в полицию позвонил неизвестный и рассказал о запасах синегорца. Сотрудники полиции при осмотре жилища обнаружили незаконно хранящийся арсенал оружия и боеприпасов.

По версии следствия, с конца февраля 2007 года по конец мая 2022 года мужчина с целью самообороны хранил у себя дома порох общей массой 978,8 грамма, который ему подарил родственник. Также в течение этого времени, не имея разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, пенсионер держал дома охотничье гладкоствольное ружьё и патроны.

На 68-летнего мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Обвиняемый вину полностью признал. Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в Пригородный районный суд для рассмотрения по существу.

Преступление, совершённое пенсионером, относится к категории тяжких. Санкция статьи предусматривает наказание от шести до восьми лет лишения свободы и штраф до 100 тысяч рублей.