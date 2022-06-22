Житель посёлка Горноуральский получил четыре года условно за помощь другу-наркоману

29-летний житель посёлка Горноуральский осуждён Пригородным районным судом на 4 года условно за пособничество в приобретении наркотиков для друга. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Пригородного района, ранее судимый за тяжкие преступления приятель подсудимого получил 3 года 9 месяцев колонии особого режима.

В ноябре 2021 года житель Горноуральского решил приобрести наркотики для личного пользования, но не знал, как это сделать через интернет, поэтому попросил своего 29-летнего друга помочь. Получив координаты «закладки», друг поехал в Нижний Тагил, где нашёл наркотик. По возвращении в посёлок его остановили сотрудники полиции и попросили пройти в опорный пункт для проверки на причастность к краже в селе Лая.

«В ходе опроса молодой человек стал нервничать, всё время ощупывал карман брюк, что, естественно, вызвало подозрение. Сотрудники полиции в присутствии двух понятых провели личный досмотр и изъяли из правого переднего кармана джинсов полимерный пакет, обмотанный изолентой чёрного цвета, с сыпучим белым веществом, а также сотовый телефон, в котором сохранилась вся переписка с другом, который заказывал наркотик», — сообщает заместитель прокурора Пригородного района Ольга Захарова.

После проведения экспертизы было установлено, что в пакете находится синтетическое наркотическое средство, масса которого относится к крупному размеру. В отношении друга-пособника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ (пособничество в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, совершённое в крупном размере).

Подозреваемый полностью признал свою вину и сообщил сведения о наркодилере, что в дальнейшем было учтено судом как обстоятельство, смягчающее наказание. С учётом того, что парень впервые привлекался к уголовной ответственности, он получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.