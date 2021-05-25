Житель Полевского зарубил однокурсницу из-за 500 тысяч рублей

В Свердловском областном суде будет рассмотрено дело 35-летнего жителя Полевского, который обвиняется в убийстве своей сокурсницы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, мужчина имел долги перед микрофинансовыми организациями. Он узнал, что его бывшая сокурсница взяла в кредит 400 тысяч рублей на покупку машины. Обвиняемый купил топор и поехал к ней в Красноуфимск. В квартире он 4 раза ударил девушку топором по голове и шее, отчего она умерла на месте. Мужчина сменил пароль на телефоне убитой и перечислил деньги с её карты на свою, также он забрал банковскую карту, на которой было 526 тысяч рублей, ноутбук и сотовый телефон.

В СКР по Свердловской области уточнили, что обвиняемого выявили благодаря свидетелю, который видел его в квартире убитой.

«Гражданин, у которого в этой жизни ничего святого нет, чтобы снять деньги с похищенной у жертвы банковской карты, переодевался в одежду потерпевшей (плащ и шапку), чтобы сыщики думали, что она сама снимала деньги. Сотрудники полиции из подразделений уголовного розыска городов Красноуфимска, Полевского и ГУ МВД области распутали его загадочный клубок и задержали, хотя изначально он утверждал оперуполномоченным, что не знает, о чём идёт речь. Часть из похищенных денег он потратил на погашение накопившихся долгов», — отметил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.