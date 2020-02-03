Житель Подмосковья чуть не задохнулся из-за внезапного отключения электричества

В подмосковной Балашихе из-за внезапного отключения электричества в многоквартирном жилом доме чуть не задохнулся мужчина, подключенный к кислородному аппарату. Как пишет Baza, ему удалось выжить благодаря оперативной помощи сотрудников МЧС.

По данным издания, у Владимира Сидорова хроническая обструктивная болезнь лёгких. Его жизнь полностью зависит от специального кислородного аппарата. 26 января коммунальщики без предупреждения отключили электричество в доме мужчины. На местной подстанции начались ремонтные работы, а управляющая компания не уведомила об этом жильцов.

«Когда свет отключили, аппарат выключился и Владимиру стало резко не хватать воздуха — счёт его жизни пошёл буквально на минуты. Жена Владимира позвонила сначала в скорую, а затем в МЧС», — сообщает Baza.

Когда спасатели прибыли на вызов, Сидоров уже 20 минут не получал достаточное количество кислорода. При помощи своего генератора сотрудники МЧС запустили кислородный аппарат и примерно пять часов питали его, пока не включили электричество.

Несмотря на это Владимиру потребовалась госпитализация, сейчас его состояние оценивается как тяжёлое.