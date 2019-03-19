Житель Первоуральска отсудил 131 тысячу рублей за яму на дороге

Первоуральский городской суд обязал «Свердловскавтодор» выплатить жителю Первоуральска Николаю 131 тысячу рублей за то, что уралец на своём автомобиле BMW Х5 попал в яму на дороге и повредил колёсные диски, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В апреле 2018 года Николай на своём автомобиле BMW Х5 попал в выбоину в Первоуральске на улице Вайнера и повредил диски. Предупреждающих знаков о плохой дороге поблизости не было. Прибывшие на место ДТП полицейские составили акт недостатков дорожного покрытия и зафиксировали, что Николай не превышал скорость.

После аварии автомобилю требуется ремонт на сумму 123 тысячи рублей, помимо этого, суд взыскал со «Свердловскавтодора» судебные расходы в размере 3,7 тысячи рублей и траты на диагностику ходовой части и услуги оценщика на сумму 3,6 тысячи рублей.

«Свердловский областной суд оставил без изменения решение Первоуральского городского суда. Дорожники выплатят автомобилисту 131 060 рублей», — говорится в сообщении.

После происшествия «Управление автомобильных дорог» потребовало от дорожников убрать яму, однако пока предписание не исполнено.