Житель Перми выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

Житель Перми выиграл в лотерею более 500 миллионов рублей — рекордную сумму за всю историю проведения лотерей, сообщает пресс-служба «Столото».

«30 августа житель Перми стал мультимиллионером. Он выиграл суперприз "Гослото "4 из 20" — 545947491 рубль. Это рекордный выигрыш в истории лотерей "Гослото"», — сообщает «Столото».

Мужчина купил билет в мобильном приложении, потратив на него 200 рублей.

По правилам «Гослото "4 из 20"» участник лотереи должен отметить в двух полях четыре числа от 1 до 20. При угадывании четырёх чисел в обоих полях победитель может получить многомиллионный приз.