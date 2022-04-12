Житель Новосибирска продаёт письмо жены Юрия Гагарина, адресованное школьникам из Нижнего Тагила, за 155 тысяч рублей

Житель Новосибирска продаёт на Avito открытки с автографами Юрия Гагарина и письмо, подписанное его женой Валентиной, адресованное ученикам 5 «Б» класса школы № 45 Нижнего Тагила. Как утверждает продавец, автографы являются подлинными, а сами артефакты взяты из фонда частного музея.

«Наша семья получила от вас письмо, в котором вы пишете о том, что хотите присвоить имя Юрия Алексеевича своему отряду. Это накладывает на вас особые задачи и обязанности. Вы должны хорошо учиться, быть дисциплинированными, хорошо вести себя в школе и дома», — пишет в письме Валентина Гагарина.

Цена в 155 тысяч рублей указана за 3 автографа: чёрно-белая открытка (14 х 10 см) с автографом и дарственной надписью Юрия Гагарина, цветная открытка с подписью космонавта, а также машинописное письмо формата А4, написанное его супругой Валентиной Гагариной. Письмо адресовано тагильским пионерам.

Продавец утверждает, что по отдельности бумаги с автографом не продаются, а подтвердить их подлинность сможет любой эксперт в области графологии. Продажу уникальных вещей Святослав (так себя называет продавец) оправдывает финансовыми трудностями. Вырученные деньги он направит на поддержку деятельности частного музея.

«Думаем, нет нужды много распространяться по поводу ценности данных лотов. Личность Юрия Гагарина навсегда останется в истории человечества. Поэтому стоимость документов, на которых он оставил свою подпись, со временем будет только возрастать. Приобретение данных артефактов могло бы стать хорошим вложением денег или великолепным подарком для любителей эксклюзива», — пишет мужчина в описании объявления.

Неизвестно, когда и при каких обстоятельствах было написано письмо, но можно предположить, что это было сделано уже после гибели Юрия Алексеевича. Сама Валентина Гагарина скончалась в марте 2020 года.

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